Escroquerie depuis la prison civile de Missérété: plusieurs policiers interpellés

Rebondissement dans le dossier du détenu de la prison civile d’Akpro-Missérété qui, depuis son lieu de détention a vidé des comptes des opérateurs mobiles money au Bénin. Plusieurs fonctionnaires de police présumés complices dans cette escroquerie sont interpellés.

Le dossier du détenu de la prison civile d’Akpro-Missérété impliqué dans une escroquerie depuis son lieu de détention n’a pas encore livré tous ses secrets. Selon les dernières informations, l’enquête en cours dans ce dossier d’escroquerie via les moyens électroniques a conduit à l’interpellation de plusieurs fonctionnaires de police notamment des agents de la garde pénitentiaire de la prison civile d’Akpro-Missérété.

Les fonctionnaires de la police républicaine interpellés sont soupçonnés de complicité avec le détenu qui depuis sa cellule de la prison civile d’Akrpo-Missérété a vidé des comptes d’opérateurs mobile money.

Le prisonnier est soutenu par des complices qui l’aident à identifier ses victimes et procèdent au retrait des fonds. En dehors des agents de police, l’épouse du prisonnier, l’une de ses sœurs et un proche ont été également interpellés et poursuivis sous convocation.

Le mode opératoire du détenu est d’envoyer des proches faire des opérations de retrait via Mobile Money. Grâce à ces opérations, il relève les numéros marchands des opérateurs mobile money qu’il joint pas la suite en se faisant passer pour un agent des opérateurs GSM. Il demande donc au marchand de Mobile money de valider un numéro qu’il va lui envoyer. Les moins avertis tombent dans le piège et valident le numéro. De l’argent est alors automatiquement prélevé de leur compte pour le compte d’un proche du détenu.

C’est ainsi que depuis la prison civile d’Akpro-Missérété où il ,est en détention, il a réussi à vider le compte mobile money de plusieurs prestataires de transfert électronique d’argent.