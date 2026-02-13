ES Tunis : Yassine Meriah opéré du ménisque

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé que Yassine Meriah sera opéré du ménisque ce vendredi 13 février. L’intervention s’inscrit dans le cadre du suivi médical mis en place par le club.

Le défenseur tunisien sera pris en charge par l’équipe soignante du club pour cette opération, qui se déroulera selon le protocole établi par le staff médical.

Dans les jours à venir, des contrôles et des examens complémentaires seront réalisés afin d’évaluer l’étendue de la blessure et d’estimer la période d’indisponibilité.

Suivi post-opératoire et perspectives de retour

Les bilans postopératoires permettront d’affiner le calendrier de rééducation et de déterminer quand Meriah pourra reprendre progressivement l’entraînement et la compétition. Comme pour toute intervention au ménisque, la durée de récupération dépendra de la nature exacte de la lésion et de la réponse au traitement.

Le club communiquera les résultats des examens et les étapes suivantes au fur et à mesure du suivi médical, afin d’informer précisément sur l’évolution de la situation.