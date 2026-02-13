Erling Haaland incertain pour le match FA Cup de Manchester City contre Salford City
Un doute subsiste quant à la présence d’Erling Haaland pour le 4e tour de la FA Cup face à Salford City, prévu samedi à 15h00 GMT. L’attaquant norvégien a éprouvé une gêne à la cheville lors de la dernière rencontre contre Fulham, ce qui a entraîné son remplacement en seconde période.
Pep Guardiola a relativisé la gravité de la blessure tout en reconnaissant que son avant-centre n’est pas encore totalement rétabli. Selon l’entraîneur, le staff médical l’a rassuré sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une lésion majeure, mais Haaland a tout de même ressenti des gênes avant et pendant le match, ce qui empêche pour l’instant de l’affirmer disponible à 100 %.
Même si l’incertitude plane sur la composition offensive, Guardiola se montre serein quant à la capacité de son groupe à négocier ce rendez-vous. Il insiste sur l’importance de rester concentré et de ne rien tenir pour acquis : chaque rencontre demande du sérieux et du travail, et la rencontre de samedi devra faire l’objet de la même exigence.
Objectifs et options tactiques
Manchester City aborde la compétition avec l’intention d’aller chercher la victoire et de poursuivre son chemin en FA Cup. Confiant dans l’effectif, le staff dispose d’alternatives offensives et d’un banc capable de compenser une éventuelle absence du N°9, tout en gardant pour priorité la qualification.