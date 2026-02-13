Erling Haaland incertain pour le match FA Cup de Manchester City contre Salford City

Un doute subsiste quant à la présence d’Erling Haaland pour le 4e tour de la FA Cup face à Salford City, prévu samedi à 15h00 GMT. L’attaquant norvégien a éprouvé une gêne à la cheville lors de la dernière rencontre contre Fulham, ce qui a entraîné son remplacement en seconde période.

Pep Guardiola a relativisé la gravité de la blessure tout en reconnaissant que son avant-centre n’est pas encore totalement rétabli. Selon l’entraîneur, le staff médical l’a rassuré sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une lésion majeure, mais Haaland a tout de même ressenti des gênes avant et pendant le match, ce qui empêche pour l’instant de l’affirmer disponible à 100 %.

Même si l’incertitude plane sur la composition offensive, Guardiola se montre serein quant à la capacité de son groupe à négocier ce rendez-vous. Il insiste sur l’importance de rester concentré et de ne rien tenir pour acquis : chaque rencontre demande du sérieux et du travail, et la rencontre de samedi devra faire l’objet de la même exigence.

Objectifs et options tactiques