Erik ten Hag: « nous avons besoin » de Marcus Rashford

Dans des propos relayés par Footmercato, Erik ten Hag a placé Marcus Rashford au cœur du projet de Manchester United pour les années à venir.

Étincelant depuis son retour de la Coupe du monde 2022, Marcus Rashford est sans doute le meilleur joueur de Manchester United actuellement. L’international Anglais a inscrit 9 buts sur ses neufs dernières sorties avec les Red Devils. Conscient de la forme éclatante de son attaquant et la marge de progression dont il dispose encore, l’entraîneur des Mancuniens Erik ten Hag veut garder son élément pour plusieurs années encore. En ce sens, le technicien Néerlandais veut voir Rashford, qui est sous contrat jusqu’en 2024, prolonger avec Man United.

«Je pense qu’il sait et qu’il comprend que Manchester United est son club, c’est le premier. Dans cette équipe, je pense qu’il joue son meilleur football. A mon avis, c’est le meilleur endroit pour évoluer parce que nous voulons construire la meilleure équipe, d’abord en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde. (…) Cette équipe est construite pour que ses qualités soient mises en avant et je pense qu’il le sait. Mais il est définitivement important pour nous et si nous voulons obtenir le succès que nous voulons, nous avons besoin de lui», a confié l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, relayé par Footmercato.

Visiblement relancé depuis l’arrivée de ten Hag sur le banc de Manchester United, Marcus Rashford devra garder ce niveau de prestation pour le reste de la saison, et aider son équipe à aller chercher une place en Ligue des champions en fin d’exercice. Les Mancuniens sont également en course pour le titre en Ligue Europa cette saison. Ils affronteront d’ailleurs le FC Barcelone en barrages de la compétition (les 16 et 23 février prochains).