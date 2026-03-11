Éric Lejoindre mis en cause pour 35 557,10 € de notes de frais incluant pizza au Nutella et coiffure

La polémique sur les notes de frais des élus parisiens relance le débat sur la gestion de l’argent public : entre révélations médiatiques et procédures judiciaires, les dépenses de la maire de Paris et d’autres responsables locaux suscitent interrogations et critiques. Des achats de luxe et des remboursements de frais présentés comme de la représentation ont été rendus publics après des recours, alimentant une contestation alimentée par des publications de Mediapart, des signalements sur les réseaux sociaux et des dépôts de demandes d’accès aux documents administratifs.

La question résonne dans un contexte de défiance politique plus large : abstention en hausse, défiance envers les partis et intérêt maintenu pour des thèmes concrets comme le pouvoir d’achat, l’écologie et la justice sociale. Dans ce climat, un échange vif entre Anne Hidalgo et Rachida Dati a cristallisé l’attention médiatique, la maire de Paris lançant à son opposante le défi de « vivre » avec une indemnité mensuelle de 4 900 euros, remarque qui a été largement relayée et commentée.

Les révélations concernant les frais de représentation des élus ont déclenché des procédures visant à obtenir la transparence des comptes. L’association Transparence citoyenne a saisi la justice après le refus, selon le dossier, d’accès à certaines pièces, et le tribunal administratif a donné raison aux demandeurs : les informations ont été rendues publiques le 7 mai dernier.

Frais de représentation, achats de luxe et réactions d’élus

Des publications de Mediapart et d’autres médias ont mis en lumière des achats réalisés pour des déplacements, des repas, des tenues et des cadeaux professionnels. Le 16 septembre, Mediapart a révélé, entre autres, des acquisitions de robes Dior à 2 800 et 3 500 euros, présentées comme utilisées lors de représentations officielles. D’autres dépenses relevées entre 2020 et 2024 incluent, selon les publications, un manteau Burberry à 3 067 euros et une blouse Dior à 1 120 euros.

Selon un décompte relayé par l’AFP, les frais de représentation imputés à Anne Hidalgo sur la période 2020-2024 atteindraient au moins 75 000 euros. Ces chiffres ont suscité « stupeur et indignation » auprès d’une partie de l’opinion publique, d’après les comptes rendus médiatiques.

Parallèlement, d’autres élus municipaux ont vu leurs notes de frais questionnées. Éric Lejoindre, maire PS du 18e arrondissement, a été visé par des révélations relayées par le mouvement #SaccageParis sur X, fondées sur des documents obtenus via la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui ont notamment mis en avant un dîner gastronomique pour deux dans un restaurant étoilé remboursé par la collectivité. D’après Le Figaro, les frais de représentation remboursés à cet élu entre 2020 et 2024 s’élèvent à 35 557,10 euros.

