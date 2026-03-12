Éric Antoine obtient gain de cause auprès de M6 : pas de potiches, pas de produits testés sur les animaux, cantine veggie

Éric Antoine , animateur et magicien, a posé des conditions strictes à M6 avant d’accepter de présenter le jeu culte Le Juste Prix : plus aucun produit issu de la « violence faite au monde animal » dans les cadeaux ou les décors, l’interdiction de la « réification » des femmes sur le plateau, et l’instauration d’une option végétarienne quotidienne à la cantine de la chaîne, selon ses déclarations récentes.

Au cours de l’année 2025, l’animateur a multiplié les projets : mariage le 30 août avec Gennifer Demay, parution le 5 novembre de son ouvrage Le dictionnaire jubilatoire de la magie et de l’illusion (éditions Harper Collins) et préparation d’un retour sur scène quatre ans après son dernier spectacle Grandis un peu ! Sur M6, il figure parmi les visages phares de la chaîne et présente notamment Les Traîtres, dont la saison 6 débute le 28 mars à 21h10.

Avant d’accepter diverses propositions de la chaîne — parmi lesquelles Lego Masters, La Roue de la Fortune, La France a un incroyable talent et Le Juste Prix — Éric Antoine a négocié des engagements précis pour que son travail à l’antenne soit compatible avec son mode de vie : il est végan depuis sept ans, a-t-il déclaré.

Éric Antoine : facile d’être végan à la télévision ?

Interrogé par Jonathan Ouaret-Gave dans Merci pour l’info Jo, l’animateur a expliqué la genèse de ses demandes. « La première quotidienne que j’ai eue c’était Le Juste Prix. Juste Prix qui est quand même un jeu de consommation. Moi j’ai dit : ‘Je viens la faire mais je ne veux pas qu’il y ait un seul produit qui vienne de la violence faite au monde animal’ », a-t-il rapporté.

Éric Antoine a listé plusieurs interdits qu’il a imposés à la production. Outre l’absence de produits « issus de la violence faite au monde animal », il a demandé « pas de réification aussi des femmes », dénonçant la présence récurrente de « femmes objets » sur certains plateaux. Il a également exigé l’exclusion de produits cosmétiques testés sur les animaux, l’absence d’ingrédients d’origine animale dans les produits alimentaires proposés, ainsi que l’absence de cuir d’origine animale dans les véhicules ou les cadeaux offerts.

Sur la manière dont la chaîne a réagi, l’animateur a rapporté : « Ils m’ont dit : ‘Éric, non mais on peut faire ça…’ et j’ai dit : ‘Non, c’est soit ça soit je ne le fais pas’. Ils m’ont dit ‘Ok, on le fait’. » Il a précisé avoir remis une liste formelle à la production pour encadrer ces demandes.

