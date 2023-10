Erdogan entame des négociations avec le Hamas pour la libération d’otages Israéliens

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a entamé un processus de négociation avec le Hamas en vue de sécuriser la libération des otages israéliens détenus par le groupe islamiste. Cette démarche reflète une tentative diplomatique visant à résoudre la situation tendue.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a pris l’initiative de négocier avec le Hamas en vue de la libération des otages israéliens détenus par le groupe islamiste. Une source officielle a confirmé que des négociations étaient en cours pour obtenir la libération de ces otages.

Cette démarche survient dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hamas, marqué par des attaques de roquettes et des affrontements violents. Les négociations entre Erdogan et le Hamas s’inscrivent dans une tentative diplomatique visant à désamorcer la situation et à trouver une solution à cette crise. Cependant, il reste à voir comment évolueront ces négociations et si elles aboutiront à une résolution pacifique de la situation.

Samedi, le Hamas a lancé une attaque coordonnée contre l’Israel avec une prise d’otage spectaculaire de plusieurs israeéliens ainsi que certains ressortissants d’autres pays. Le nombre exacte des otages n’a encoré été déclaré, alors que la situation ne cesse de s’empirer avec la riposte sanglante de l’Israel qui multiplie les frappes sur les cibles notamment sur la bande de Gaza.