Équateur : un plateau TV attaqué par des hommes armés (vidéo)

Un groupe d’hommes armés a violemment pris d’assaut le plateau d’une télévision publique en Équateur mardi après-midi, dans un contexte d’urgence suite à l’évasion d’un chef de gang.

Cagoulés et armés, ces individus ont fait irruption à Guayaquil, prenant en otage des journalistes et des employés, comme le montrent les images diffusées en direct par la chaîne. Une femme implore alors, au milieu des tirs, « Ne tirez pas, s’il vous plaît, ne tirez pas ! » Les assaillants, munis de diverses armes à feu et de grenades, contraignent les personnes terrifiées à se jeter au sol.

Certains des assaillants dissimulent leur visage derrière des capuches et des casquettes, alors que d’autres se montrent à découvert ou se filment avec leurs téléphones. Des gestes symboliques associés aux gangs criminels impliqués dans le trafic de drogue en Équateur sont effectués par plusieurs d’entre eux, ajoutant à la terreur ambiante.

« Nous sommes entrés pour tuer, que Dieu nous protège, » a envoyé l’un des journalistes captifs à un correspondant de l’AFP via WhatsApp. En arrière-plan, des plaintes sont audibles, soulignant la gravité de la situation.