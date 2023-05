Équateur: le président Guillermo Lasso dissout le Parlement

- Publicité-

Le président de l’Équateur, Guillermo Lasso, a pris une décision sans précédent en dissolvant le Parlement suite à une procédure en destitution lancée contre lui. Cette décision a conduit à des élections anticipées dans un contexte de grave crise politique et de troubles intérieurs.

Mercredi 17 mai, le président de l’Équateur, Guillermo Lasso, a annoncé la dissolution du Parlement en réponse à une procédure en destitution qui pesait sur lui. Cette décision surprenante a été motivée par ce que le chef de l’État a qualifié de « grave crise politique » et de « troubles intérieurs ». Lasso, un conservateur qui a pris ses fonctions en mai dernier, a justifié cette mesure exceptionnelle comme une tentative de rétablir la stabilité politique dans le pays.

La procédure en destitution contre Guillermo Lasso avait été ouverte la veille par les parlementaires. Cette initiative avait créé un climat de tension politique accrue dans un pays déjà confronté à de nombreux défis, notamment économiques et sociaux. La dissolution du Parlement a immédiatement conduit à des élections anticipées qui se tiendront dans les prochains mois.

Les observateurs politiques et la population équatorienne sont divisés quant aux conséquences de cette décision. Certains saluent la volonté du président de mettre fin à la paralysie politique et de donner une chance au pays de sortir de la crise. D’autres, en revanche, expriment leur préoccupation quant à l’impact sur la stabilité démocratique et le respect des institutions.

La dissolution du Parlement soulève également des questions quant à l’avenir politique de l’Équateur. Les partis d’opposition, qui ont soutenu la procédure de destitution contre Lasso, devront maintenant faire face à des élections anticipées. Les résultats de ces élections pourraient remodeler le paysage politique et déterminer la direction que prendra l’Équateur dans les années à venir.