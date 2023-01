Entretien de la maison : éliminez les mauvaises odeurs de l’évier avec cette astuce magique

L’évier est un élément indispensable dans toute cuisine. Il assure l’arrivée d’eau chaude ou froide et le bon écoulement des eaux usées. Cependant, il arrive que l’évier de la cuisine dégage de mauvaises odeurs, qui deviennent parfois gênantes. Voici comment s’en débarrasser avec une astuce magique.

Parfois, des mauvaises odeurs se dégagent dans les maisons. Et ces odeurs qui remontent sont souvent en provenance des pièces de la cuisine ou bien de la salle de bain. Cela peut être dû aux canalisations et plus précisément aux siphons des éviers. En effet, des déchets s’accumulent dans ces derniers et des mauvaises odeurs seront alors dégagées dans la maison.

Il faut donc entretenir ce dernier et le vider mais pas seulement. Les mauvaises odeurs peuvent persister même après avoir nettoyer le siphon. Un entretien est demandé pour garantir des odeurs agréables.

Pour limiter les remontées malodorantes, il est toujours recommandé de prévenir les bouchons qui sollicitent l’intervention d’un plombier afin de trouver une solution à long terme. D’ailleurs, certains plombiers recommandent une astuce qui consiste à faire couler du liquide vaisselle dans le tuyau de votre lavabo pour réduire au maximum les chances de le boucher.

Si vous faites ce geste au moins une fois tous les jours, notamment après avoir fait votre vaisselle, vous préviendrez l’accumulation excessive de déchets dans le siphon qui est un nid à bactéries et ainsi en finir avec les mauvaises odeurs dans l’évier.