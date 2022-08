Enseignement primaire et secondaire: appel à candidature pour le recrutement des directeurs départementaux

Le mode de nomination des directeurs départementaux pour le compte du ministère des enseignements maternel et primaire (MEMP) et celui des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) a changé. Désormais, c’est tout un processus qui conduira aux nominations. La première étape de ce processus est l’appel à candidature qui vient d’être lancé.

Ce lundi 08 août 2022, la Commission chargée de conduire le processus a lancé l’appel à candidature pour la sélection des postulants aux postes de directeur départemental des enseignements maternel et primaire et directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ; pour le compte des douze (12) départements.

La sélection sera faite sur étude de dossier. Les meilleurs seront retenus par ordre de mérite à raison de 03 par poste, sur une liste qui sera transmise au Conseil national de l’éducation. Les nominations interviendront par décret pris en Conseil des ministres. Les directeurs départementaux seront nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable après une évaluation favorable. Retrouvez ci-dessous tous les détails sur l’appel à candidature.