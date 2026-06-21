Énora Malagré revient sur son départ de l’émission de Cauet et une séquence qui l’a mise mal à l’aise

Invitée dans le podcast Coloscopie animé par Laurent Baffie, Énora Malagré est revenue sans détour sur son passage dans l’émission de Cauet diffusée sur NRJ12. Cette expérience professionnelle, qui semblait prometteuse au départ, s’est rapidement transformée en une période difficile pour l’ancienne chroniqueuse. Elle a notamment décrit une séquence en particulier qui lui a causé beaucoup de malaise et qui a largement contribué à son départ rapide du programme.

Initialement, Énora Malagré reconnaît qu’elle ne savait pas vraiment à quoi s’attendre en rejoignant l’émission de Cauet. « À la base, je ne savais pas trop qui c’était donc j’y suis allée un peu sans trop savoir », a-t-elle précisé lors de son entretien. Mais très vite, l’ambiance et le contenu de l’émission se sont avérés en décalage total avec ses attentes et ses valeurs personnelles. Elle a décidé de démissionner au bout de quelques semaines, une décision motivée par un profond sentiment d’inconfort lié aux tâches qui lui étaient confiées. « J’ai démissionné très vite parce que ça ne me convenait pas du tout », a-t-elle expliqué.

Ce malaise était notamment lié à certaines rubriques présentes dans le programme, notamment une séquence récurrente intitulée Énora teste ton mec. Le concept consistait à recevoir des appels d’auditrices demandant à Énora Malagré de vérifier la fidélité de leur compagnon. La chroniqueuse devait alors jouer un rôle de séductrice pour tenter de piéger les hommes visés. Cette mission s’est rapidement révélée difficile à supporter pour elle. « Moi, je devais me faire un peu passer pour une chaudasse pour briser le couple », a-t-elle raconté.

La séquence au cœur du malaise d’Énora Malagré

Cette rubrique, qui mettait Énora Malagré en posture d’aguicheuse, a provoqué chez elle un profond malaise. Elle a confié avoir régulièrement partagé ses réserves auprès des équipes de production, demandant à plusieurs reprises l’arrêt de cette chronique. « En réalité, ça me mettait très mal à l’aise », a-t-elle expliqué. Évoquant l’image qui en résultait, l’ancienne chroniqueuse a précisé qu’elle avait le sentiment de passer pour une « traînée », une perception qu’elle a vécue difficilement à cette époque. La séquence ne correspondait aucunement à la personnalité qu’elle souhaitait défendre à l’écran.

Un autre élément a intensifié cette frustration. Énora Malagré a révélé qu’elle avait découvert bien plus tard que les appels d’auditrices, pourtant présentés comme réels, étaient en réalité fictifs. Selon ses dires, « j’ai su bien après que c’étaient de faux auditeurs ». Cette révélation l’a profondément affectée et renforcé le sentiment d’avoir été instrumentalisée. Elle a souligné que Cauet l’avait laissée dans cette situation inconfortable pendant plusieurs mois sans intervenir pour adapter le concept à ses réserves. « Cauet m’a laissée pendant des mois être hyper malheureuse, à ne pas aimer faire ce truc-là », a-t-elle déploré.