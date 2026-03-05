En un an et demi, Matthieu Delormeau ne m’a jamais dit bonjour

Matthieu Delormeau, chroniqueur télé bien connu du public français, a récemment retrouvé un plateau après une période de discrétion médiatique, mais se retrouve de nouveau au cœur de débats après des échanges vifs sur l’émission TBT9. Ses réactions aux déclarations de l’influenceuse Jazz Correia au sujet de Dubaï et les révélations d’un ancien stagiaire sur son comportement en coulisses relancent les discussions autour de son attitude et de son franc-parler.

Animant pendant des années des rubriques populaires, notamment au sein de Touche pas à mon poste et à la tête de TPMP People, Matthieu Delormeau s’est constitué une image publique marquée par la provocation et la franchise. Plusieurs polémiques l’ont contraint à limiter sa présence médiatique et sur les réseaux sociaux, selon des éléments rapportés par la presse. Son retour à l’antenne auprès de Cyril Hanouna sur TBT9 a été suivi de déclarations directes qui ont attiré l’attention des téléspectateurs.

Les tensions récentes interviennent dans un contexte international sensible autour de Dubaï, cité après des frappes de missiles attribuées à l’Iran, ce qui a entraîné des réactions nombreuses de la part d’influenceurs et de personnalités françaises présents ou bloqués aux Émirats. Dans ce climat, Jazz Correia, installée à l’étranger depuis plusieurs années, a formulé une menace publique : « Ils seront ‘Travel ban’ », assurant qu’elle interviendrait pour empêcher l’accès à Dubaï aux Français qui critiquent la destination.

Répliques sur le plateau et souvenirs d’un stagiaire

Interrogé sur TBT9, Matthieu Delormeau a estimé que la déclaration de Jazz Correia le visait personnellement et a exprimé ses inquiétudes au sujet d’un possible signalement aux autorités locales : « Elle est en train de dire qu’elle va dire à tout le monde et aux autorités là-bas que si, moi, j’arrive en tant que gay, j’ai des problèmes ? » Sur le même plateau, le chroniqueur a répondu avec une formule très directe à l’influenceuse : « Ma chérie, reste à Dubaï, parce que, si t’arrives en France, c’est clic clac avec moi ! »

Parallèlement à ces échanges publics, des épisodes plus anciens de la vie professionnelle de Delormeau ont refait surface. En mars 2017, un stagiaire nommé Théo, alors âgé de 20 ans, avait été invité sur le plateau de TPMP pour raconter son expérience. Après plusieurs mois passés en coulisses, il avait livré un témoignage franc sur ses rapports avec le chroniqueur : « C’est simple, en un an et demi, il ne m’a jamais adressé un bonjour », avait-il déclaré.

Le même stagiaire avait détaillé une interaction qui l’avait marqué lors d’une collaboration pour une séquence en salle de montage. Selon lui, Delormeau l’aurait regardé « de haut en bas » avant de lancer : « Euh, je suis désolé ça fait vingt ans que je fais de la télé, c’est pas un gosse de 14 ans qui va m’apprendre mon métier ». Interrogé sur ces accusations à l’époque, Matthieu Delormeau avait minimisé l’incident en parlant d’une « vanne au second degré ». Ces propos n’avaient pas convaincu grand monde.