En RDC, le pape François dénonce le « colonialisme économique » qui « se déchaîne » en Afrique

Un message fort adressé au reste du monde. Le pape François a dénoncé mardi 31 janvier à Kinshasa le « colonialisme économique » qui « se déchaîne » en Afrique et en République démocratique du Congo, au premier jour de sa visite dans le pays. « Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, ôtez vos mains de l’Afrique ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser », a lancé le pape sous les applaudissements, devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Accueilli avec ferveur, le pape François est arrivé mardi à Kinshasa pour une visite de quatre jours en République démocratique du Congo en proie à des violences endémiques, première étape d’un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Pour son quarantième voyage international depuis son élection en 2013, le souverain pontife devrait surtout appeler à faire taire les armes dans un pays rongé par des violences meurtrières.

Très attendu sur la réponse aux conflits endémiques qui gangrènent l’est du pays, notamment dans le Nord-Kivu, le pape a exhorté les Congolais à ne pas « glisser dans le tribalisme et la confrontation » et « encouragé les processus de paix en cours » afin que « les engagements soient tenus ».

L’Angola a initié une médiation pour tenter d’apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui s’est emparée depuis l’année dernière de portions de territoire du Nord-Kivu et que des combats continuent d’opposer aux forces loyalistes et à des groupes armés. De son côté, le Kenya tente d’inciter au dialogue entre le pouvoir de Kinshasa et les dizaines de groupes armés actifs dans l’est depuis près de 30 ans. Pour l’instant, ces processus n’ont pas une avancée concrète sur le terrain.