En pleine guerre, deux soldats ukrainiens se sont dit « oui », pour le meilleur et le pire (Vidéo)

C’est un mariage au milieu des combats. Des images publiées par le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, montrent deux soldats ukrainiens, Lesya et Valeri, se mariant à un poste de contrôle à l’une des entrées de la ville, alors que l’invasion russe se poursuit.

Ils se sont dit « oui » pour le meilleur et pour le pire. Tandis que l’armée russe poursuit son invasion du pays, les deux soldats, déjà mariés civilement, ont souhaité se marier religieusement. Leslya arborait un voile sur sa tenue militaire. La cérémonie a eu lieu à un poste de contrôle près de Kiev, sous les yeux notamment, de leur camarade d’arme et de l’ex champion de boxe et actuel maire de la ville, Vitaliy Klitschko.

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів.



Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

« La vie continue ! Et nous protégerons Kiev, ses habitants et notre État ! », a conclue Klitschko. Quelques minutes de célébration, au cœur de la guerre, avant de regagner leur poste et continuer à affronter l’offensive russe.

Mariés par un commandant, ils s’embrassent sous une pluie de pétales de roses, avant de s’échanger des alliances. La cérémonie religieuse orthodoxe laisse rapidement place à un hymne patriotique, chant de la résistance ukrainienne, alors que des colonnes des chars russes progressent dangereusement vers Kiev. Ce moment suspendu de fausse insouciance, sur fond de champ de bataille, est une rare éclaircie de douceur dans le conflit dans lequel s’enfonce l’Ukraine, ravagée par les bombardements et l’assaut des forces russes, qui ont commencé à envahir le pays le 24 février dernier.

Ce n’est pas la première fois que de tous jeunes mariés ukrainiens se retrouvent ensemble sur le front. CNN rapportait il y a quelques jours l’histoire de Arieva et Sviatoslav Fursin, 21 et 23 ans, qui ont dû organiser leur cérémonie plus tôt que prévu, brusqués par le coup d’envoi de l’invasion russe, avant de rallier tous deux les forces civiles ukrainiennes pour défendre leur pays.