En instance de divorce, Princess Love se lâche: « J’ai accepté faire des plans à trois pour rendre heureux Ray »

Alors que le processus de son divorce avec le chanteur Ray J suit son cours, Princess Love s’est confiée sans langue de bois sur sa vie privée lors d’une récente sortie médiatique. L’épouse de Ray a révélé avoir eu des séances de jambe en l’air à trois afin de rendre heureux son mari.

La télé-réalité culte qui a pour vocation de mettre en lumière la vie personnelle des rappeurs avec leurs partenaires a reçu pour son dernier épisode la chanteuse Princess Love. Au bord du divorce avec son mari pour des raison d’infidélité, l’artiste a profité pour révéler les nombreux efforts consentis afin de rendre son mari heureux durant cette relation.

Princess a révélé qu’elle s’était engagée dans des trios pour rendre Ray J heureux, mais qu’elle ne continuerait plus à se sacrifier et à sacrifier sa santé mentale pour le faire. « Il y a eu des moments où c’est comme si j’aimais tellement Ray et j’ai même essayé de faire le truc à trois parce que je n’avais pas à sortir de la relation », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« Mais rien n’est jamais assez pour Ray et je ne peux pas continuer à me sacrifier ainsi que ma santé mentale en essayant d’être quelque chose que je ne suis pas pour le rendre heureux, » a ajouté ensuite la chanteuse.

Ray J qui a demandé le divorce à deux reprises a récemment dit qu’il pense que les choses peuvent être encore réglées après leur rencontre, mais princess a affirmé qu’elle pense maintenant que c’est probablement mieux s’ils vont de l’avant dans le processus de divorce.

Faut-il le rappeler, le couple qui partage deux enfant ensemble s’est séparé et réconcilié à plusieurs reprises. En octobre 2021, Ray J a demandé le divorce. Début 2022, ils ont recommencé à essayer de se réconcilier. Mais Princess Love a demandé en juillet 2022 que le divorce se poursuive.