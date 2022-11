[En direct] Suivez en live vidéo, le match Tunisie – France

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mercredi après-midi, avec la troisième et dernière journée du groupe D. Une rencontre qui va opposer la Tunisie à la France. Dos au mur, après leur défaite lors de leur dernière sortie contre l’Australie, les Aigles de Carthage doivent absolument s’imposer contre les champions du monde en titre et espérer un résultat favorable dans l’autre rencontre qui oppose l’Australie et le Danemark, pour passer au second. Pour tenter de créer l’exploit, les Tunisiens vont évoluer en 3-4-2-1. Wahbi Khazri est soutenu par Anis Ben Slimane et Mohamed Ali Ben Romdhane en attaque.

