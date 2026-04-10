En Centrafrique, les agents d’une mairie en grève illimitée pour 12 mois d’arriérés de salaire

Depuis le 7 avril, le personnel de la mairie de Bimbo, dans le neuvième arrondissement de Bangui, a lancé une grève à durée indéterminée. Les agents réclament le versement d’arriérés de salaire qui s’étaleraient sur douze mois, une situation qui pèse lourdement sur les foyers concernés.

Ce jeudi matin, l’accès à l’hôtel de ville était totalement interrompu avec des grilles abaissées et les activités absentes. Des éléments des forces de l’ordre assurent la surveillance du site, tandis que l’animation habituelle autour des guichets a disparu.

Délégué du personnel, Narcisse Fabien Ngo explique que les salariés ont formalisé un préavis et engagé des discussions avec la municipalité, sans aboutir à des engagements concrets. « Nous avons entamé des négociations, mais rien ne se matérialise », rapporte-t-il, en décrivant l’exaspération des agents.

Parmi les usagers bloqués par la paralysie des services, Samson témoigne de sa contrariété. Venu suivre une demande d’acte de naissance, il n’a trouvé aucun bureau fonctionnel. Des formalités civiles et administratives restent impossibles à accomplir, y compris pour des événements urgents comme des mariages programmés ce week‑end.

Revendiations sociales et impact sur la vie quotidienne

Les travailleurs mettent en avant des conséquences très concrètes, notamment les retards de scolarité pour les enfants, les expulsions de logements loués par ceux qui ne peuvent plus payer, et les soucis médicaux non pris en charge par manque de ressources. « Nos familles sont au bord de la rupture », alerte un représentant des agents.

Interrogés, les responsables municipaux ont décliné tout commentaire officiel pour l’heure. Une source interne, cependant, indique que des démarches administratives sont en cours afin d’aboutir à une solution dans les prochains jours.