En brouille avec Kimi, Axel Merryl s’excuse et fait une mise en garde

- Publicité-

Après les attaques par vidéos interposées et les commentaires acerbes qui ont alimenté sa récente divergence avec Kimi Makosso, Axel Merryl est revenu à de meilleurs sentiments. Il ne souhaite plus parler de cette histoire et met en garde contre les propos diffamatoires et le cyber-harcèlement à son encontre.

« Je viens très humblement vous présenter mes excuses. Tout ce que vous voyez actuellement, ce n’est pas du tout joli. C’est moi qui ai provoqué cette histoire », a lancé Axel Merryl en attaque d’une vidéo postée sur TikTok.

J’ai une entière responsabilité dans ce qui se passe. Je suis un peu à la base. Je voudrais vraiment m’excuser. Les propos que j’ai tenus en live ne sont pas des choses à dire en direct. Axel Merryl

Le jeune artiste et humoriste béninois refuse de rentrer dans un jeu de passe-d’armes. « Rien de ce qu’on a pour se blanchir ne sera publié sur internet. Le linge sale se lave en famille et on n’est pas là pour détruire les gens et s’engager dans une guerre. Depuis que cette histoire a commencé, je n’ai pas parlé. Ce n’est pas parce que je consens, mais c’est parce que je prône la paix. L’éducation que j’ai reçue ne me permet pas de répondre à un clash. » a-t-il sagement déclaré.

- Publicité-

Mise en garde…

Axel Merryl décide de faire la paix et de se concentrer sur des projets positifs. Il invite le camp d’en face à faire de même pour mettre fin à cette tension qui affecte ses relations avec les Makosso. « Stop ! C’est bon. Passons à autre chose. Laissons cette histoire. Surtout au niveau de Kimi et de son entourage, stop ! Plus de diffamations, plus d’insultes », a-t-il demandé.

Il est prêt à porter plainte à la prochaine dérive venant du camp adverse. « À la prochaine diffamation, je ne viendrai pas blanchir mon image ici. Je pense aller au niveau des autorités compétentes« , a-t-il prévenu.

Selon ses dires, cette histoire affecte son image et celle de ses proches. C’est pourquoi il veut y mettre rapidement fin. « On a commencé avec de l’amour, on peut toujours finir avec de l’amour », a-t-il dit.

- Publicité-

Lolo Beauté dans le viseur ?

Dans ce feuilleton qui se joue entre Axel Merryl et la famille Makosso, Lolo Beauté, la tante de Kimi Makosso, se positionne en tête de pont. Les insultes et diffamations évoquées par Axel Merryl proviennent probablement des fracassantes et incontrôlables déclarations de la tante de Kimi.

Même Camille Makosso, le père de Kimi, connu pour ses incartades lorsqu’il s’agit de prendre la parole sur les réseaux sociaux, est jusqu’à présent sage et diplomatique dans ce dossier.

Articles similaires