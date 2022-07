Emprunt obligataire: le Bénin sollicite 180 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Le trésor public du Bénin a émis un emprunt obligataire de 180 milliards francs CFA sur le marché financier de l’UEMOA. L’émission a été faite ce mardi 05 juillet 2022, mais les souscriptions se poursuivent jusqu’au 25 juillet 2022.

Le Bénin est à la recherche de 180 milliards FCFA sur le marché financier. Il s’agit d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « TPBJ 5,75% 2022-2037 », a rapporté Financial Afrik. Selon la même, la Société de Gestion et d’Intermédiation du Bénin (SGI-BENIN) a été retenue en qualité d’arrangeur et chef de file de l’opération lancée par le trésors public béninois.

Cette opération intervient quelques semaines après l’émission simultanée d’Obligations de relance effectuée par le Bénin. Le pays avait mobilisé 20 milliards de francs au terme de ces OAT à maturité 5 ans et 7 ans. Les rendements pondérés sont de 5,22% et 5,53%.