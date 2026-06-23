Emmanuelle Seigner continue de voyager aux États-Unis malgré la fuite de Roman Polanski en 1978

Ce 22 juin 2026 , Emmanuelle Seigner fête ses 60 ans . Actrice, chanteuse et ancienne mannequin, épouse de Roman Polanski depuis près de quarante ans, elle continue de voyager régulièrement aux États-Unis et d’y développer des projets professionnels, alors que son mari ne peut plus s’y rendre sans risque d’arrestation.

Le dossier judiciaire de Roman Polanski remonte à la fin des années 1970. En 1977, le réalisateur a plaidé coupable dans une affaire impliquant une mineure, et a passé plusieurs semaines à la prison de Chino, en Californie. Craignant un durcissement de la décision du juge, il a quitté les États‑Unis le 31 janvier 1978, d’abord pour Londres puis pour la France.

Depuis son départ, la justice américaine considère Roman Polanski comme un fugitif. Malgré des procédures engagées dans plusieurs pays, dont la Suisse et la Pologne, aucune extradition n’a abouti. Âgé de 92 ans, le cinéaste restreint désormais ses déplacements aux États qui lui assurent une sûreté juridique.

Voyages, carrière et souvenirs américains pour Emmanuelle Seigner et leurs enfants

La trajectoire d’Emmanuelle Seigner se distingue nettement de celle de son époux sur le plan des déplacements internationaux. Elle a maintenu des liens réguliers avec les États‑Unis, pays où elle a tourné et séjourné à plusieurs reprises. Dans des entretiens, elle a évoqué son attachement à la Californie et au Beverly Hills Hotel, qu’elle fréquente depuis le tournage du film Frantic, réalisé par son mari et porté par Harrison Ford.

Seigner affirme également posséder un visa de travail pour les États‑Unis et dit connaître bien Los Angeles et l’Amérique. Ses activités artistiques — cinéma et musique — et ses contacts outre‑Atlantique lui valent des propositions régulières, selon les éléments publics.

La comédienne a transmis le goût du voyage à leurs deux enfants. Morgane Polanski, née en 1993, et Elvis Polanski, né en 1998, ont grandi entre plusieurs cultures et multiplié les séjours à l’étranger avec leur mère.

Parmi les souvenirs familiaux cités, Emmanuelle Seigner mentionne un séjour à New York City avec son fils et un voyage à Santa Fe avec sa fille — un périple depuis Dallas en voiture, ponctué de nuits en motels. Ces escapades illustrent la place que tiennent les États‑Unis dans la mémoire des membres du foyer, en dépit de l’interdiction effective faite au réalisateur d’y séjourner.

Sur le plan artistique, le nom de Roman Polanski reste associé à des œuvres largement reconnues : Rosemary’s Baby, Chinatown, Le Pianiste ou encore J’accuse. Mais son absence physique du territoire américain, qui dure depuis le 31 janvier 1978, continue d’être un élément majeur de sa vie publique.

Tandis que le réalisateur limite ses déplacements, sa compagne maintient une présence transatlantique, alternant tournages, séjours et voyages en famille aux États‑Unis.