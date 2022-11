Emmanuelle Keïta flirte avec le jeune Rémy Adan: la différence d’âge choque les internautes

Depuis qu’Emmanuelle Keïta s’est affichée dans les bras du jeune chanteur ivoirien Rémy Adan, des internautes dénoncent la différence d’âge qui pourrait exister entre le couple.

Emmanuelle Keïta et Rémy Adan sont ils vraiment en couple? Depuis l’arrivée de l’influenceuse en Côte d’Ivoire, sa relation avec le jeune artiste suscite une vague d’indignation notamment surtout, après la sortie du titre ‘’Choupompom’’. Dans ce clip, les deux célébrités se sont livrées à des scènes sexy qui vont au delà d’une simple mise en scène.

Selon Emmanuelle Keïta, il s’agit tout simplement d’ «une relation fraternelle avec des liens très forts entre eux». Dans le clip qui fait polémique, l’égérie du titre ‘’ Chompompom’’ de Rémy Adan sorti le 11 novembre 2022, Emmanuelle Keïta n’a pas eu de gène à se jeter dans les bras du jeune homme pour une scène romantique assez poussée.

Une scène qui interpelle les internautes et fans des deux artistes qui pensent que buzz ou pas, « Emmanuelle Keïta est un peu âgée et mature pour flirter avec ce jeune homme moins âgé qu’elle surtout pour un clip vidéo différent du cinéma».

Visiblement, la complicité et le romantisme dont ont fait montre EK et Remy remet en cause cette assertion selon laquelle ils seraient juste amis.