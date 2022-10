Emmanuelle Keïta et Rémy Adan en couple ? Voici ce qui se cache derrière cette supposée idylle

Depuis un moment, des rumeurs font état de ce que quelque chose se trame, entre Emmanuelle Keïta et Rémy Adan. Que se passe-t-il, en réalité, entre les deux célébrités ivoiriennes, à qui les internautes prêtent une relation amoureuse ?

Rémy Adan

Les internautes sont friands de folles rumeurs, surtout, quand ça touche des célébrités. Depuis quelques temps, en effet, l’information, selon laquelle Emmanuelle Keïta et Rémy Adan sont devenus proches, ces derniers temps, fait la ronde des réseaux sociaux. Il n’en a pas fallu, longtemps, pour que certaines langues prêtent une idylle, entre les deux personnalités.

Mais, à y voir de plus près, il s’avère que rien de tout cela n’est à l’ordre du jour. Selon les informations, l’actrice et le chanteur sont en passe de sortir un projet musical commun, un single.

Emmanuelle Keïta et Rémy Adan ont, de ce fait, coupé l’herbe sous le pied, aux colporteurs de ces rumeurs, en annonçant, via leurs comptes sociaux respectifs, qu’ils préparaient une chanson. Les proches de l’actrice et du chanteur confirment que le résultat de cette fameuse collaboration verra le jour, prochainement.

En attendant, les internautes peuvent commencer par saliver, puisqu’à en croire Emmanuelle Keïta et Rémy Adan, eux-mêmes, le morceau, dont le titre est « Choupompom », est un véritable chef-d’œuvre artistique.

Dans le jargon ivoirien, le terme « Choupompom » est utilisé, pour désigner sa compagne ou sa dulcinée. Dans le cas d’espèce, Emmanuelle Keïta incarne la dulcinée de Rémy Adan.