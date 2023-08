Emmanuelle Keita: « Debordo Leekunfa est un kamikaze du style, c’est le vide »

Dans un récent épisode de son émission « MOOD’E BY EK », diffusée sur la chaîne NCI, Emmanuelle Keita s’est prononcée sans filtres sur le style vestimentaire de l’artiste Debordo Leekunfa.

Dans le monde des personnalités publiques ivoiriennes, Emmanuelle Keita se distingue par sa passion ardente pour la mode. Influenceuse, actrice et entrepreneuse, elle fait tourner les têtes ces derniers jours avec son émission, « MOOD’E BY EK », diffusée sur la chaîne NCI. L’émission met en lumière le style vestimentaire des célébrités du pays, invitant à la fois à l’admiration et à la réflexion.

Emmanuelle Keita scrute méticuleusement les tenues arborées par les personnalités en vue, en les analysant sous tous les angles possibles. C’est devenu une routine médiatique qui, à chaque nouvelle critique énoncée, déclenche une tempête d’opinions sur les réseaux sociaux.

Après avoir passé au crible les styles vestimentaires de personnalités telles que Serey Die et Didi B, c’est maintenant au tour de l’étoile coupé-décalé, Debordo Leekunfa, de se soumettre à son jugement. Lors d’un récent épisode de « MOOD’E BY EK », Emmanuelle Keita s’est penchée sur le look singulier de l’artiste.

« Débordo n’accorde pas trop d’importance au style vestimentaire. C’est alors très difficile de juger son look et son style vestimentaire. Il n’en a pas véritablement. Debordo est un kamikaze du style. Avec lui côté vestimentaire, c’est le vide. On se perd, on s’ennuie. Néanmoins, il a une belle voix. Oui, Debordo chante superbement bien. Nous l’aimons pour cela« , a déclaré Emmanuelle Keita, offrant une perspective franche et directe.

Cette déclaration a immédiatement enflammé la toile, suscitant un débat enflammé parmi les fans de Debordo et les amateurs de mode. Alors que la déclaration d’Emmanuelle Keita continue de circuler en ligne, Debordo Leekunfa, quant à lui, n’a pas encore réagi.

