Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie pour l’Afrique, y compris militaire

Le président français Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie pour l’Afrique, y compris les nouveaux contours de la présence militaire française sur le continent après la fin de l’opération Barkhane, a annoncé vendredi l’Elysée.

Dans un discours à l’Eysée, deux jours avant le début d’une tournée en Afrique centrale, il précisera sa « vision du partenariat avec les pays africains » et « le cap qu’il se donne » pour son second second quinquennat, a indiqué un conseiller du président.

Emmanuel Macron va se rendre dans quatre pays d’Afrique centrale la semaine prochaine: Gabon, Angola, Congo et République démocratique du Congo. « Il exposera les objectifs de ce déplacement et, plus largement, ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain », a précisé l’Elysée dans un communiqué. Ce discours, programmé à 17H00 (16H00 GMT), sera suivi d’une conférence de presse avec des journalistes français et africains à distance.

Macron en Afrique pour nouer de nouveaux partenariats

Pour la deuxième fois depuis sa réélection en 2022, Emmanuel Macron passera quatre jours sur le continent africain la semaine prochaine, du 1er au 5 mars. Le chef de l’État visitera quatre pays du bassin du Congo : le Gabon, l’Angola, le Congo Brazzaville et la République démocratique du Congo.

Ce vendredi, la présidence a expliqué que ce déplacement survenait à un moment important pour trois raisons : le risque de fragmentation du monde impose de « faire vivre l’axe euro-africain », le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité ne se résoudront pas « sans le concours de l’Afrique », et avec la fin de l’opération Barkane et le retrait de ses troupes militaires, la France est « à un moment important de sa propre histoire avec le continent « .