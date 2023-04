Emmanuel Macron accueilli par Xi Jinping au Palais du peuple à Pékin (Vidéo)

- Publicité-

Emmanuel Macron a été reçu par Xi Jinping ce jeudi à Pékin. Les deux chefs d’État doivent s’entretenir en tête-à-tête au Palais du peuple.

Accompagné lors de cette visite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chef de l’Etat doit tenter de porter la voix de l’Europe sur le conflit en Ukraine. Mercredi, lors d’un discours, le président français a estimé que Pékin pouvait jouer un « rôle majeur » pour « trouver un chemin de paix » en Ukraine.

Reçu plus tôt par le Premier ministre Li Qiang, Emmanuel Macron « a évoqué le conflit en Ukraine », selon la présidence française. « Dans ces temps troublés que nous traversons », il a souligné « l’importance » du « dialogue entre la Chine et la France ». Il s’est ensuite entretenu avec le président de l’Assemblée nationale Zhao Leji, auprès de qui il « a souligné les impacts de la guerre en Ukraine sur la sécurité et les équilibres stratégiques mondiaux ».