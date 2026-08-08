Emmanuel Chain papa à 60 ans dix ans après avoir perdu sa femme dans un drame

Le 5 août 2026, Emmanuel Chain célèbre ses 64 ans, une étape marquante pour ce journaliste et producteur français reconnu. Créateur du magazine économique Capital, il demeure une personnalité majeure du paysage audiovisuel français, notamment grâce à sa société de production Elephant. Si son parcours professionnel est exemplaire, il est aussi marqué par des événements personnels douloureux et une renaissance tardive, témoignant d’une résilience discrète mais convaincante.

Emmanuel Chain s’est affirmé au fil des décennies comme un acteur incontournable de la télévision française, notamment en portant à l’antenne des programmes économiques accessibles au grand public. Outre Capital, il a participé à la production de nombreuses émissions de référence, tout en développant son propre groupe de production. Cette réussite professionnelle coexiste avec une vie privée marquée par des épreuves profondes, notamment la perte soudaine de son épouse, Valérie Guignabodet, réalisatrice à succès.

Ce deuil, survenu il y a dix ans, a bouleversé sa trajectoire personnelle mais n’a pas interrompu son activité dans le secteur audiovisuel. Mais au-delà des projecteurs, Emmanuel Chain a su trouver un nouvel équilibre familial en se remariant discrètement et en devenant père à 60 ans, marquant une nouvelle étape dans sa vie intime.

Un passé marqué par la perte et une reconstruction progressive

Le 23 février 2016, Emmanuel Chain a vécu l’une des tragédies les plus marquantes de son existence : la disparition subite de son épouse, Valérie Guignabodet, emportée par une crise cardiaque dans son sommeil à seulement 48 ans. Valérie Guignabodet était une réalisatrice reconnue, notamment pour ses films Mariages ! et Danse avec lui. Leur mariage, célébré en décembre 2013 après une décennie de vie commune, semblait sceller une stabilité affective précieuse pour Emmanuel Chain.

Cette perte brutale a laissé un vide douloureux, affectant profondément le journaliste et son entourage, tant personnel que professionnel. Valérie Guignabodet représentait à la fois un appui familial et une réussite partagée dans le domaine artistique. Son départ prématuré a donc constitué un tournant dans la vie d’Emmanuel Chain, qui a dû composer avec ce chagrin tout en continuant à exercer ses fonctions au sein de la production audiovisuelle.

Il a fallu plusieurs années au journaliste pour amorcer un processus de reconstruction. En 2022, Emmanuel Chain s’est marié pour la deuxième fois avec Camille Gabella, dans une cérémonie discrète tenue à l’écart des médias. La même année, il est devenu père d’une fille, à 60 ans, marquant une paternité tardive après des années de deuil.

Cette nouvelle vie familiale a été largement tenue à l’écart des projecteurs, témoignant d’une volonté de préserver cette intimité née après une période de turbulences. Cette réserve contraste avec l’exposition médiatique qu’il a connue durant sa longue carrière, reflétant sans doute un choix personnel de protéger sa sphère privée.

Avant Valérie Guignabodet, Emmanuel Chain avait vécu plusieurs relations notables. Marié une première fois à Catherine Joubert, psychiatre, il a aussi été en couple avec Mazarine Pingeot et l’animatrice Flavie Flament. Son parcours sentimental, ponctué de plusieurs étapes, semble avoir gagné en stabilité avec son union actuelle.

Une carrière audiovisuelle solide malgré les épreuves

Sur le plan professionnel, Emmanuel Chain n’a jamais laissé ses difficultés personnelles entamer son engagement. Diplômé de HEC, il débute dans le secteur industriel chez Danone avant de se tourner vers le journalisme à la fin des années 1980. Il crée Capital en 1988, un magazine économique télévisé qui rencontre rapidement le succès et remporte plusieurs prix, contribuant largement à sa réputation.

En 1999, il fonde Elephant avec Thierry Bizot, une société de production qui produit des programmes emblématiques comme Sept à Huit sur TF1, ainsi que des séries et documentaires. Cette activité florissante a été un pilier de stabilité professionnelle durant des années marquées par des événements personnels difficiles.

Elephant reste aujourd’hui un acteur important dans la production audiovisuelle française, diversifiant ses contenus entre documentaires, fictions et magazines. Un exemple récent est la réalisation d’un documentaire sur les échanges diplomatiques d’Emmanuel Macron en lien avec la guerre en Ukraine, attestant l’engagement de la société sur des sujets d’actualité complexes et sensibles.

À 64 ans, Emmanuel Chain incarne une figure singulière du paysage médiatique, alliant une longévité professionnelle remarquable à une histoire personnelle marquée par la perte et la reconstruction. Son parcours mêle donc aspects publics et intimes, avec une carrière soutenue et un renouveau familial discret mais effectif.