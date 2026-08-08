Carla Moreau officialise sa participation à La Villa des cœurs brisés 11

Quelques mois après avoir révélé avoir été la cible de menaces à son domicile, Carla Moreau prépare son grand retour sur le petit écran. L’ancienne candidate phare des Marseillais rejoint en effet le casting de la onzième saison de La Villa des cœurs brisés, émission emblématique de TFX. Le coup d’envoi de cette nouvelle édition sera donné le lundi 24 août à 20 heures, un rendez-vous très attendu par les fans de télé-réalité et les amateurs du programme.

Depuis sa première diffusion il y a près de dix ans, La Villa des cœurs brisés s’est imposée comme l’un des programmes les plus suivis de la chaîne TFX, mêlant émotions, révélations et histoires sentimentales intenses. Le concept repose sur l’accompagnement de candidats confrontés à leurs blessures amoureuses, encadrés par Lucie Mariotti, qui reprend du service pour la onzième saison, près de huit mois après la clôture de la saison précédente. Cette nouvelle édition, tournée au Mexique, promet une fois de plus des moments forts et des rebondissements.

« La Villa des cœurs brisés » : Carla Moreau au casting de la saison 11

Carla Moreau, révélée dès l’âge de 18 ans dans l’émission Les Marseillais sur W9, figure parmi les personnalités les plus en vue de ce nouveau casting. Sa participation suscite un vif intérêt, notamment en raison de sa vie sentimentale agité ces dernières années. Séparée de Kevin Guedj, autre figure bien connue de la télé-réalité, elle s’apprête à aborder un nouveau chapitre sur le plan médiatique et émotionnel.

Elle pourra compter sur la présence de plusieurs visages familiers du monde de la télé-réalité : Nicolo, qui avait participé en 2019 à La Villa des cœurs brisés et était reparti en couple avec Virginie Conte, sera de retour pour tenter une nouvelle expérience. Tom Brusse, rencontré dans Excape Island, et Éloïse Appelle, ancienne candidate des Marseillais, font également partie du casting. Ces retrouvailles entre anciens candidats promettent un mélange d’émotions et de tensions.

Le casting est complété par d’autres figures du petit écran : Marco, déjà vu dans Les Cinquante et Les Apprentis Champions, Jonathan de The Power, Loanne, révélée dans L’Île de la tentation puis dans The Detective Club, ainsi que Lucie et Glenn, connu sous le nom d’ »El Fuego », tous deux aperçus dans la dernière saison de L’Île de la tentation.

Aux côtés de ces candidats se trouvent également Esmeralda, issue de Pékin Express, Clément, ancien participant de Friends Trip 2, et une candidate nommée Laura. Ce mélange de profils variés et de parcours distincts nourrit l’attente autour des interactions et des évolutions sentimentales au sein de la villa.

De nouvelles épreuves au programme

Cette onzième saison introduit également deux nouvelles épreuves, conçues pour accroître la tension émotionnelle et les moments de vérité. Baptisées « le mur de la vérité » et « le miroir du mensonge », ces séquences visent à pousser les candidats à affronter leurs blessures profondes, à lever le voile sur certains non-dits et à faire face à des révélations majeures. Ces dispositifs interviennent comme des temps forts destinés à faire évoluer la dynamique entre les participants.

Une autre innovation de cette saison réside dans le rôle inédit confié à Maïssane, qui devient la gardienne de la célèbre « boîte noire ». Ce point de passage confidentiel pourrait révéler certains secrets personnels des candidats, créant ainsi de nouvelles configurations dramatiques et bouleversantes.

Le premier épisode de La Villa des cœurs brisés 11 sera disponible en streaming gratuit sur TF1+ dès le jeudi 20 août, avant sa diffusion télévisée à partir du lundi 24 août à 20 heures sur TFX. Cette programmation devrait permettre aux fans de suivre au plus près cette nouvelle aventure sentimentale placée sous le signe de l’émotion et des rebondissements.