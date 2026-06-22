Emmanuel Chain : merci aux films érotiques pour le succès de Capital

De passage dans l’émission On refait la télé animée par Éric Dussart sur RTL, Emmanuel Chain est revenu sur une période clé de sa carrière, celle à la tête de l’émission économique Capital. L’ancien présentateur, figure emblématique de M6, a partagé un témoignage surprenant sur un aspect méconnu des audiences de cette émission phare. Il a ainsi révélé que le succès d’audience de Capital avait été en grande partie influencé par la diffusion, juste après le magazine, des célèbres films érotiques du dimanche soir sur la chaîne.

Durant de nombreuses années, Capital a occupé une place de premier plan dans la programmation dominicale de M6, attirant un large public intéressé par les enquêtes et les reportages économiques. Pourtant, l’heure de diffusion et le programme qui suivait ont joué un rôle capital dans la montée progressive de ses audiences. L’émission, initialement programmée tard le dimanche soir, bénéficiait en effet d’un phénomène de zapping lié à la concurrence directe avec les films du dimanche soir de TF1.

Des audiences étroitement liées à la programmation concurrente

Emmanuel Chain a expliqué qu’avant son installation en prime time à 21 heures, Capital passait vers 22h20 à 22h40. Juste après, M6 diffusait son fameux film érotique, une séquence qui a marqué toute une génération de téléspectateurs nocturnes. C’est précisément cette programmation en chaîne qui a servi de levier inattendu pour booster les chiffres d’audience de son magazine.

Selon lui, les téléspectateurs avaient tendance à zapper sur M6 après la fin des longs métrages proposés par TF1. Ces films, programmés également le dimanche soir, commençaient plus tôt et se terminaient à des horaires variables. Lorsqu’un film de TF1 finissait tôt, les téléspectateurs avaient alors le temps de basculer sur Capital avant le début du film érotique sur M6. En revanche, si le film sur TF1 se prolongeait, ils arrivaient directement sur le film érotique sans passer par le magazine économique.

Cette relation directe entre la durée du film concurrent et l’audience de Capital a eu un impact tangible sur la performance de l’émission. Emmanuel Chain reconnaît ainsi que les pics d’audience dépendaient davantage du timing et de la concurrence que de l’émission elle-même : « Si le film de TF1 était long, ils tombaient directement sur le film érotique, et là, on faisait des audiences pourries ! ».

Ce témoignage illustre la complexité des mécanismes d’audience à la télévision, où le succès d’un programme peut largement dépendre de la dynamique concurrentielle et des habitudes de consommation des téléspectateurs le soir.

Un apprentissage sur l’importance relative des chiffres d’audience

Cette expérience a profondément marqué Emmanuel Chain qui en tire une leçon d’humilité. Il souligne que malgré la qualité éditoriale d’une émission, l’audience peut fluctuer en fonction de facteurs externes imprévisibles. Cette prise de conscience l’a amené à relativiser le poids des chiffres dans sa carrière de journaliste et présentateur : « Ça m’a rendu très humble car on peut très bien faire une émission sérieuse, ça peut varier sur ce point sur les audiences ».

Avec son humour habituel, Emmanuel Chain s’est permis de remercier le film érotique du dimanche soir, au succès spectaculaire, qui selon lui, a joué un rôle déterminant dans la visibilité et le lancement médiatique de Capital. Cette anecdote raconte donc une facette inattendue de la télévision, où des programmations improbables se combinent pour créer des succès parfois insoupçonnés.