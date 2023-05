Emma Lohoues: « une femme ne doit même pas accepter qu’on la drague en boîte de nuit… « 

- Publicité-

L’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues, figure incontournable du showbiz en Côte d’Ivoire, s’est récemment exprimée sur les réseaux sociaux pour donner des conseils à ses jeunes sœurs. Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, elle a lancé un message sur la toile, conseillant aux femmes de ne jamais accepter les avances d’un homme en boîte de nuit.

Actrice, femme d’affaires et entrepreneuse, Emma Lohoues ne rate jamais l’occasion de faire parler d’elle sur la toile. En dépit des nombreuses critiques auxquelles elle est souvent confrontée à cause de sa situation de mère célibataire, l’ex copine de feu Dj Arafat offre régulièrement des conseils à ses fans, en particulier aux femmes.

Dans un récent live sur TikTok, l’auteur du livre « dans les yeux d’Emma » a partagé ses réflexions sur les rencontres en boîte de nuit. Elle a ouvertement défendu aux femmes de ne jamais accepter les avances d’un homme dans une boite de nuit.

« Vous êtes jeunes et vous êtes ignorants, en boîte de nuit vous rencontrez quel type de personne ! Il y a quelle bonne rencontre qui se fait en boîte de nuit ? Moi j’estime qu’un homme qui te drague en boîte de nuit, ce n’est pas quelque chose donc vous ne devez même pas accepter. Une femme ne doit même pas accepter qu’on la drague en boîte de nuit car là-bas les mecs, ils viennent pour chasser, pour s’amuser, est-ce que toi tu es une proie ?

Selon Emma Lohoues, une femme devrait se rendre dans une boite de nuit avec ses copines pour des moments de distraction. « Normalement, tu es une femme donc quand tu viens en boîte de nuit avec tes copines, vous vous amusez et vous partez, après si tu es le genre de fille qui va en boîte de nuit pour attendre qu’un garçon vienne les aborder pour payer leur boisson, en sortant avec lui Ok, si tu es ce genre de femme ok c’est ta vie, je ne vais pas te juger mais yako« , a-t-elle déclaré dans une vidéo devenue virale sur la toile.

Très vite, ces conseils de Emma Lohoues ont suscité une avalanche de réactions sur la toile. De nombreux internautes ont exprimé leur soutien à l’influenceuse ivoirienne et ont salué ses conseils avisés, affirmant que la boîte de nuit n’était pas un endroit idéal pour trouver l’amour ou pour chercher une relation sérieuse.

Cependant, d’autres ont critiqué la position de l’influenceuse, soulignant que les gens ont le droit de faire leurs propres choix et de vivre leur vie comme bon leur semble. Ces derniers estiment que le fait d’accepter ou de refuser les avances d’un homme dans une boîte de nuit ne dépend pas de l’endroit où l’on se trouve, mais plutôt des intentions de la personne en question et de la situation dans laquelle elle se trouve.

