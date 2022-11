Emma Lohoues révèle enfin la raison de sa séparation avec le père de son enfant

Plusieurs années après sa rupture avec le père de son enfant Kobe Elijah Sylla, Emma Lohoues a décidé finalement de se confier. Dans un récent entretien avec nos confrères de First Mag, l’influenceuse ivoirienne a dévoilé la vraie raison de cette séparation.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Emma Lohoues a vécu une idylle avec le multimillionnaire ivoirien Ahmed Sylla. Une union qui a conduit à la naissance de leur enfant Kobe en 2015. Cependant les choses n’ont pas marché au point où les deux ex tourtereaux avaient décidé de se quitter pour des raisons qui n’avaient jamais été évoquées. Plus de 5 ans après cette rupture, la présentatrice de la nouvelle émission The Bachelor diffusée sur Canal+ a finalement décidé de se lâcher.

Au détour d’une entrevue, l’ex copine du feu Dj Arafat a finalement raconté pourquoi elle a quitté le millionnaire. « Ses mots étaient, je valais mieux qu’aller dans les festivals, je me suis dit, mais là, il y a un problème, car moi j’ai besoin d’un homme qui me soutient, qui m’élève, qui m’accompagne mais pas de quelqu’un qui va me rabaisser parce qu’il pense qu’il peut me nourrir« , a indiqué l’actrice de la série Classe A.

Désorientée, Emma Lohoues a du se confier à sa maman pour prendre conseil auprès d’elle. « Quand j’ai en parlé à ma mère, elle m’a juste dit: A aucun moment, tu ne laisses ce que tu aimes faire, c’est-à-dire ton travail pour un homme, à aucun moment tu ne pleures dans le lit d’un homme. A la base, quand tu es avec un homme, il doit contribuer, à ce que tu sois forte, à ce que tu souris, pas le contraire. Je n’ai pas réfléchi et je suis partie, je me suis choisie donc j’ai commencé à entreprendre et puis voilà ce que ça donné aujourd’hui« .

Cependant, la bussiness woman n’a pas fini son entretien sans avoir fait ressortir l’un des meilleurs souvenirs qu’elle garde de cette union. « Mais, toujours est-il qu’il m’a aidé à ouvrir ma première boutique donc c’est la seule bonne chose qu’il ait fait finalement mais la boutique s’est écroulée après hein, comme quoi, quand on a besoin que quelqu’un nous aide, c’est qu’on ne sent pas la difficulté parce que ce n’est pas notre argent…juste pour dire que j’aurai géré les choses autrement si c’était mon argent. Quand j’ai eu à recommencer, vous avez vu ce qui s’est passé« , a conclu la maman de Kobe.

Pour rappel, Emma Lohoues a accouché son garçon Kobe Elijah Sylla en 2015 aux Etats-Unis. Aujourd’hui le garçon a 7 ans et vit avec elle en Côte d’Ivoire.