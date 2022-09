Emma Lohoues : l’actrice ivoirienne relance sa carrière de chroniqueuse-télé, découvrez sa nouvelle émission

Emma Lohoues fait partie des célébrités africaines, les plus en vue, notamment, de par son assise sur les réseaux sociaux. Alors que l’actrice ivoirienne souffre, actuellement, de la suspension de son compte Instagram, sans aucune raison apparente, la mère de Kobe vient de relancer sa carrière de chroniqueuse-télé, à travers « Bachelor Afrique Francophone », une nouvelle émission de Canal + Pop.

Emma Lohoues a le vent en poupe, peuvent, aisément, s’exclamer les admirateurs de la célébrité ivoirienne. L’actrice, qui n’est plus à présenter, fait la pluie et le beau temps, en dépit de ses déboires, suite à la suspension de son compte Instagram, une suspension bizarre, dont ont été victimes, plusieurs autres personnalités ivoiriennes, entre autres.

La belle influenceuse et ex-petite amie du regretté DJ Arafat n’a jamais baissé les bras, et, grâce à sa ténacité, a su assoir sa notoriété sur la planète de l’art. Exerçant, officiellement, dans le secteur de la beauté, Emma Lohoues est, également, connue, en tant que femme d’affaires et actrice. Mais, ce que bon nombre d’internautes ignorent du cursus de la jeune femme, c’est sa casquette d’ancienne présentatrice-télé.

Le « Bachelor », c’est « 20 filles autour d’un homme »

En effet, alors qu’un vent de suspension de comptes Instagram souffle dans le monde des influenceurs ivoiriens, notamment, l’icône ivoirienne reprend sa carrière de présentatrice-télé. Et, donc, la nouvelle casquette de la belle actrice, c’est qu’elle va, prochainement, assurer le rôle de chroniqueuse sur Canal + Pop, via l’émission « Bachelor Afrique Francophone ».

S’exprimant sur le sujet, Emma Lolo a donné une idée sur l’ossature de sa nouvelle émission. « 20 filles autour d’un homme, qui est à la recherche d’une femme. Le ‘Bachelor’, c’est un gentlemen, un entrepreneur averti, il est magnifique, il est romantique, et il n’a pas quelqu’un dans sa vie. De rendez-vous en rendez-vous, les liens se tissent pour enfin trouver celle qui pourrait lui convenir (…) », a-t-elle souligné.

Avec sa renommée, Emma Lohoues saura, probablement, répondre aux attentes des téléspectateurs de la chaîne Canal + Pop. En tout cas, il en va de son intérêt de rehausser son niveau, si elle veut redorer son blason.

Notons que la mère de Kobe officie, aussi, dans le monde de l’humanitaire. En effet, il y a quelques jours, Emma Lohoues a offert des kits scolaires à des albinos de l’ONG Aube Nouvelle de Cocody 2 Plateaux.