Emma Lohoues : l’actrice ivoirienne en séjour à Dubaï, l’affaire “Porta Potty” relancée

Emma Lohoues, au-delà de sa florissante carrière d’actrice, jouit d’une grande notoriété sur les réseaux sociaux. L’ex-petite amie de DJ Arafat n’hésite pas à se faire plaisir, dès que l’occasion se présente à elle. Dans cette optique, l’influenceuse ivoirienne, en dépit de l’affaire “Porta Potty”, prend du bon temps, actuellement, du côté de Dubaï.

Emma Lohoues n’est plus à présenter. La belle actrice et femme d’affaires ivoirienne séjourne, actuellement, à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Afin, c’est ce qui ressort d’une publication que la belle influenceuse a postée sur sa page Facebook, hier, mardi 16 août 2022.

“Emma Lohoues est à Dubaï”

En effet, dans la journée du mardi 16 août, Emma Lohoues a partagé de beaux clichés d’elle. En légende de cette publication, le message suivant peut être lu : “Emma Lohoues est à Dubaï.”

Alors que l’affaire “Dubaï Porta Potty” semble s’éteindre, peu à peu, cette publication de l’influenceuse a vite fait de ramener ce nébuleux dossier au-devant de la scène. Qu’il vous souvienne que, dès la survenance de ce phénomène, Emma Lohoues avait été suspectée par les internautes, parce que la mère de Kobe est une habituée du Golfe.

Dans la foulée, Emma Lolo avait bénéficié du soutien de l’homme d’affaires ivoirien, Al Moustapha, lors de son dernier passage sur l’émission “Faha Faha”, diffusée sur Ivoire Music TV. “Mais, exceptionnelle, ma fille, Emma Lohoues, elle n’est pas dedans (Dubaï Porta Potty, NDLR). Elle, je sais comment elle gagne son argent.”, avait laissé entendre l’opérateur économique.

Apparemment, cette intervention d’Al Moustapha n’a pas eu l’effet escompté, puisque la jeune femme est, à nouveau, critiquée sur les réseaux sociaux, à propos de ce scandaleux phénomène, qui, il y a quelques mois, avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Pour rappel, le phénomène “Dubaï Porta Potty” fait allusion à ce célèbre réseau de prostitution, animé par des milliardaires dubaïotes. Les cibles de ces arabes fortunés sont des influenceuses et autres célébrités des réseaux sociaux, qui sont soumises à des pratiques inhumaines et dégradantes, en échange des espèces sonnantes et trébuchantes.