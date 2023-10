Emma Lohoues aux jeunes filles: « un dragueur ne doit pas vous appeler à 23H… »

- Publicité-

Très active sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues ne cesse de prodiguer des conseils avisés à ses fans notamment aux jeunes filles qui aspirent au mariage. Une fois encore, l’actrice a envoyé un message aux jeunes filles sur l’importance de fixer des limites dans leurs relations avec les « dragueurs ».

Actrice, femme d’affaires, et entrepreneuse, Emma Lohoues occupe une place de choix dans le cercle restreint des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux en Afrique particulièrement en Côte d’ivoire. Malgré les critiques fréquentes auxquelles elle est exposée en raison de sa situation de mère célibataire, l’ancienne copine de feu Dj Arafat ne cesse de prodiguer des conseils judicieux à ses fans. Récemment, elle s’est exprimée à nouveau pour rappeler à ses jeunes sœurs l’importance de fixer des limites claires face aux avances masculines.

En effet, Emma Lohoues recommande aux jeunes filles de ne jamais recevoir les appels d’un gradeur à des heures tardives notamment à partir de 23H. A en croire la mère célibataire, cela témoigne du respect de l’intimité et du bien-être de la femme, vis-à-vis de son potentiel mari.

« Un dragueur ne doit pas t’appeler à 23H, il doit avoir des limites, il ne faut pas avoir du temps pour un dragueur si comme c’était ton chéri, à cette allure, il va se donner un genre. Quand il t’appelle à 23H c’est pour te dire quoi ? Il doit avoir des heures précises pour t’appeler, si un homme drague une femme et qu’il peut l’appeler à n’importe quelle heure, où est le mystère de cette dernière ? Un dragueur a ses heures d’appel et là encore, il doit te demander la permission », a déclaré l’ex copine de feu Dj Arafat dans des propos relayés par le confrère First Mag.