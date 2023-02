Emma Dobre: son artiste Kerozen répond à la demande de feat de Manadja Confirmé

Après avoir tourné la page de Dj congélateur, Manadja Confirmé qui compte relancer sa carrière a ouvertement demandé un feat avec Kerozen. Une demande à laquelle le protégé de Emma Dobre vient de répondre.

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce mardi 31 janvier pour parler de la suite de ses démêlés avec son artiste, Manadja Confirmé a pris la décision de se retirer afin de relancer sa carrière. Le jeune acteur du showbiz ivoirien a en effet, annoncé contre toute attente la fin de sa collaboration avec Dj Congélateur, désormais dans les bras de Tiesco le Sultan et sa bande.

« Je mets fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé, avant d’ajouter qu’il compte désormais lancer sa propre carrière.

Mais juste après cette sortie médiatique, Manadja Confirmé a aussitot fait une vidéo dans laquelle il demandait ouvertement un feat à l’étoile montante de la musique ivoirienne, Kerozen Dj afin de se faire une place dans le showbiz. « Papa Kerozen, j’ai besoin de ton soutien, j’ai besoin de faire un son avec toi, je demande à tous ceux qui ont le contact de papa Kerozen de bien vouloir m’introduire auprès de lui, afin que je puisse lui soumettre ma doléance », a-t-il demandé.

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, cette vidéo devenue aussitôt virale a très vite touché sa cible. En effet, l’artiste ivoirien très en vogue ces dernières années, Kerozen a répondu à cette demande, dans un message sur sa page Facebook. « Dîtes à Confirmé Manadja que c’est validé », a-t-il répondu.

Manadja confirmé porté au pinacle par les ivoiriens

Après l’officialisation de sa rupture avec l’auteur de « cailloux dans mon zorille », plusieurs autres acteurs du showbiz ivoirien ont décidé d’apporter leur soutien au jeune homme. Apoucthou National a décidé de faire du jeune homme son manager général à Abidjan. « Dites à Manadja confirmé que désormais je le prends comme mon manager général à Abidjan et il va se charger de toutes mes tournées en Afrique« , a écrit Apoutchou National sur sa page Facebook.

Pendant ce temps, le restaurant la Cour Royale a décidé également d’offrir un poste de manager avec une connexion internet de 50 mille à l’ancien manager de Dj congélateur. Dream Hair & Spa pour sa part lui offre le package complet de 100.000 F CFA pendant que le Président Extractor lui offre 100.000f et un contrat avec sa boisson énergisante VANDAM ENERGY DRINK.