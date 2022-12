Emma Dobre: « J’avais fait un compte bloqué mais quand j’ai connu Kerozen, je l’ai débloqué »

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce vendredi pour parler de sa téléréalité qu’elle finance toute seule, Emma Dobre a profité pour se confier sur ses débuts avec son protégé, l’artiste Kerozen.

En pleine promotion de la 3ème édition de sa téléréalité « la voix des étoiles », la directrice du label Emma Dobre Prod a été reçue sur le plateau de l’émission, Peopl’Emik de la 3. Lors de cette entrevue, la femme d’affaires qui ne rate jamais l’occasion de renouveler sa fidélité à son artiste Koreozen, est revenue une fois encore sur les débuts de leur collaboration.

« Kerozen vivait en Suisse et moi en France, il avait perdu son emploi et c’était un peu compliqué pour lui…chose bizarre, je ne savais pas que c’est lui qui avait chanté la danse de la moto. C’est après plusieurs échanges que j’ai su que c’était lui qui avait chanté le morceau. Je lui ai donc fait la proposition de le produire mais il ne l’a pas pris au sérieux. Puis après, c’est lui-même qui est revenu à la charge », raconte Emma Dobre.

Parlant de son rang social dans le temps, Emma Dobre a indiqué qu’elle a un peu d’économie lorsqu’elle était caissière dans un restaurant en France. C’est d’ailleurs avec cette économie destinée notamment à ses enfants qu’elle a finalement utilisé pour se lancer dans le showbiz notamment la production d’artistes.

« J’avais fait un compte bloqué, c’était pour mes enfants à la base, et quand j’ai connu Kerozen, je l’ai débloqué et je l’ai aidé », a-t-elle déclaré avant d’ajouter que le risque a finalement porté ses fruits. « Aujourd’hui, je gagne mille fois plus que ce que j’avais investi. Ce que mes enfants gagnent dépasse largement ce que je leur avais réservé ».

De son côté, Kerozen n’a jamais cessé de témoigner sa gratitude à la femme qui a changé sa vie. A l’occasion de la célébration de son anniversaire en août dernier, l’auteur du tube « Elevé », a offert une voiture Range Rover neuve à sa productrice. Bien avant cette voiture, la star avait fait don de sa VILLA gagnée lors du Primud à sa directrice du Label Emma Dobre Prod.