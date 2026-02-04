Émirats arabes unis : Ukrainiens, Russes et Américains concluent la première journée de pourparlers à Abou Dhabi

Mercredi 4 février, les premières discussions tenues à Abou Dhabi entre délégations ukrainiennes, russes et américaines — destinées à explorer des pistes de sortie pour un conflit qui dure depuis quatre ans — se sont interrompues pour la journée, a rapporté une porte-parole ukrainienne.

La rencontre, lancée dans la capitale émiratie, doit reprendre le lendemain pour poursuivre les échanges entre les parties. L’objet officiel de ces pourparlers est de dégager des modalités susceptibles d’atténuer ou d’ouvrir une voie vers la résolution du conflit opposant Kiev et Moscou.

Diana Davitian, qui assure la communication pour le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov, a fait savoir que les travaux étaient suspendus pour la nuit et qu’une nouvelle session était prévue jeudi. Aucun détail substantiel sur les avancées concrètes de la première journée n’a été dévoilé par les responsables présents.

Enjeux et calendrier

Ces consultations réunissant représentants ukrainiens, russes et américains interviennent dans un contexte diplomatique tendu, où chaque initiative internationale est scrutée pour son potentiel à infléchir le cours des opérations. Abou Dhabi sert ici de lieu neutre pour favoriser un dialogue direct entre acteurs aux positions souvent antagonistes.

Les observateurs s’attendent à ce que les prochaines journées permettent d’évaluer l’étendue des convergences et des désaccords, et de définir, le cas échéant, des étapes pratiques à suivre. Les déclarations publiques restant pour l’heure succinctes, l’évolution des échanges sera surveillée de près par la communauté internationale.