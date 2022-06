Eminem et Snoop Dogg ont dévoilé ce vendredi 24 juin un tout nouveau single intitulé «From The D 2 The LBC». Un titre qui s’accompagne de la sortie d’un clip, réunissant les deux amis un temps brouillés. Ce nouveau titre semble annoncer la sortie d’un nouvel opus de reprise pour Eminem.

