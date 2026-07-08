Émilie Tran Nguyen claque la porte de C à vous et quitte France 5 à la fin de la saison

La journaliste Émilie Tran Nguyen, figure bien connue de France Télévisions depuis plusieurs années, ne sera plus visible sur France 5 à la rentrée prochaine. À 41 ans, elle perd ses deux principales émissions à l’antenne, marquant une rupture majeure dans sa carrière au sein du groupe public. Selon les informations publiées par Le Parisien, cette évolution s’accompagne de son départ imminent de France Télévisions, après une longue collaboration dans différents rendez-vous d’information et magazines culturels.

Cette décision intervient dans un contexte de remaniements importants des grilles de programmes de France 5, notamment sur la case dominicale où Émilie Tran Nguyen tenait une place importante. Son retrait s’inscrit dans la réorganisation plus large des émissions de la chaîne destinée à optimiser les coûts tout en restructurant l’offre d’information du dimanche.

Cette annonce souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les médias publics en raison des contraintes budgétaires, qui impactent directement la programmation et la stabilité des équipes journalistiques. Émilie Tran Nguyen quitte donc une maison où elle s’est imposée par son professionnalisme et son engagement sur des thématiques sociétales de premier plan.

L’émission En société supprimée et une nouvelle stratégie pour les dimanches de France 5

Le magazine En société, lancé en 2024 sous la présentation d’Émilie Tran Nguyen sur France 5, ne sera pas reconduit à la rentrée prochaine. Diffusée chaque dimanche en début de soirée, cette émission avait pour vocation d’explorer, à travers une combinaison de reportages, de témoignages et d’analyses, les principaux enjeux sociaux et politiques contemporains. Le programme mettait en avant les acteurs qui influencent la société, en donnant la parole à des intervenants divers et en proposant une réflexion approfondie sur des sujets d’actualité.

Cette suppression est directement liée aux impératifs financiers de la chaîne, qui doit composer avec un budget réduit. Selon Le Parisien, c’est avant tout pour des raisons économiques que France 5 a décidé d’arrêter ce magazine, malgré son positionnement distinctif dans la grille du service public.

En parallèle de cette décision, une nouvelle organisation est prévue pour la plage du dimanche soir. Le temps d’antenne ainsi libéré devrait être réattribué à l’émission C Politique, qui verra sa durée allongée. Cette modification traduit la volonté de France 5 de recentrer et d’optimiser son offre d’information dominicale, tout en rationalisant les moyens de production pour faire face aux contraintes budgétaires croissantes.

Le départ d’Émilie Tran Nguyen de C à vous et du groupe France Télévisions

Outre l’arrêt d’En société, Émilie Tran Nguyen mettra également un terme à ses interventions sur l’émission C à vous. Régulièrement invitée dans ce programme phare de France 5, elle disparaît ainsi totalement de la chaîne, perdant ses deux rendez-vous forts. Cette double disparition coïncide avec son départ annoncé de France Télévisions.

Émilie Tran Nguyen quitte donc le groupe public après plusieurs années d’engagement dans différents formats, où elle s’est distinguée notamment par son sérieux et sa capacité à traiter des sujets de société d’actualité. À ce jour, il n’existe aucune information publique concernant ses projets professionnels futurs, ni sur son potentiel retour à l’antenne sur une autre chaîne ou plateforme.