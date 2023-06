Émeutes en France: Emmanuel Macron met en cause les jeux vidéos et les réseaux sociaux

Après une nouvelle nuit de violences en France, Emmanuel Macron a fustigé le rôle des réseaux sociaux mais aussi l’influence des jeux vidéo, qui ont “intoxiqué” les jeunes émeutiers, selon le chef de l’Etat.

Emmanuel Macron s’est exprimé lors d’une cellule interministérielle de crise organisée ce vendredi, à Paris. Le président de la République a dénoncé le rôle des réseaux sociaux dans l’organisation des violences urbaines après la mort de Nahel. Il a aussi critiqué l’influence des jeux vidéos sur les comportements violents des jeunes.

🇫🇷 Voici la déclaration dans son intégralité : "On a le sentiment que certains vivent dans la rue les jeux vidéos qui les ont intoxiqués". pic.twitter.com/7U8DFD6A0E — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 30, 2023

« Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d’entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l’organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. On a le sentiment parfois que certains d’entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », a-t-il déclaré.

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron après une réunion au centre interministériel de crise du Ministère de l’Intérieur. https://t.co/mjl5vxCjUo — Élysée (@Elysee) June 30, 2023