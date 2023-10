Elown: cette anecdote du rappeur sur un arrangement à trois avec deux femmes

- Publicité-

Au cours de l’émission « Les Femmes d’Ici », le rappeur ivoirien Elown a partagé une anecdote sur sa résistance face à une proposition de plan à trois émanant de deux femmes.

Le rappeur Elown Kiff No Beat a partagé une expérience insolite où il s’est retrouvé dans une situation délicate avec deux jeunes femmes qui semblaient avoir l’intention de le pousser vers un arrangement à trois.

La proposition lui a été faite alors qu’il profitait paisiblement d’une coupe de champagne dans une boîte de nuit. D’après ses propos, le rappeur soutient avoir ressenti les regards insistants de ces deux jeunes femmes, mais n’a pas pu s’en débarrasser à temps.

- Publicité-

Selon lui, il s’est retrouvé, au petit matin, face à ces mêmes prédatrices que leurs compagnons, aurait-il dit, auraient abandonnées par dépit.

Visiblement très enchanté par la scène qu’il vivait, le rappeur Elown s’est laissé entraîner par les deux femmes jusqu’à un appartement où elles avaient préparé une situation dont on peut deviner la teneur. « …Elles étaient dans leur plus simple appareil, et moi je suis là à les regarder, tout semblait prêt à passer à l’action… ».

Mais n’étant pas habitué à un tel arrangement, l’artiste a pu se retirer. « …étant un homme, j’ai fait demi-tour… », a-t-il rassuré.