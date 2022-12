Elon Musk quittera la direction de Twitter lorsqu’il aura « trouvé quelqu’un d’assez fou » pour lui succéder

Après un sondage défavorable à son maintien à la tête de la la direction du réseau social, Elon Musk a annoncé lâcher la direction de Twitter, une fois « trouvé quelqu’un d’assez fou » pour le remplacer.

Deux jours après avoir été désavoué par les utilisateurs de Twitter, Elon Musk a annoncé son intention de quitter la tête de Twitter, dans la nuit de mardi 20 à mercredi 21 décembre, comme le lui demandaient 57,5% des plus de 17 millions d’internautes qui avaient répondu à son sondage sur le sujet. « Je démissionnerai comme PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez fou pour accepter ce boulot », écrit le milliardaire sud-africain.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.