Elon Musk nomme Linda Yaccarino à la tête de Twitter

Le patron de Twitter a choisi la nouvelle directrice générale de Twitter en la personne de Linda Yaccarino.

Elon Musk a annoncé vendredi avoir nommé Linda Yaccarino, jusque-là responsable de la publicité au sein du groupe NBCUniversal, comme nouvelle directrice générale de Twitter, six mois après avoir racheté le réseau social. « Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m’occuper du design du produit et des nouvelles technologies », a-t-il précisé dans un tweet.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky