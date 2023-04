Elon Musk: le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde, reporté

- Publicité-

La plus grande fusée du monde, qui a été développée par SpaceX, devait effectuer son premier vol d’essai, ce lundi 17 avril. Il a finalement été reporté.

Les férus de conquête spatiale devront repasser. La fusée Starship de SpaceX, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, n’a pas pu effectuer son premier vol d’essai lundi 17 avril. Le décollage de cette géante, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, était prévu depuis la base Starbase dans le Texas (Etats-Unis). Une « valve apparemment gelée » a empêché ce lancement, a fait savoir Elon Musk, le patron de SpaceX, sur Twitter.

Starship n’a encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé « Super Heavy ». Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière, a effectué des tests suborbitaux, à environ 10 km d’altitude.

Elon Musk misait sur un échec

Le milliardaire et patron de SpaceX avait averti sur Twitter que ce vol d’essai ne serait « probablement pas un succès ». Le milliardaire craint notamment que l’un des 33 moteurs de « Super Heavy » n’explose et provoque un « effet domino » en se propageant aux autres.

« Cela prendrait sûrement plusieurs mois pour reconstruire le pas de tir si nous le faisons fondre », redoute-t-il. « Si on s’éloigne assez du pas de tir avant qu’il n’y ait un problème, je considérerai ça comme un succès. »