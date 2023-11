Elon Musk en visite en Israël après la polémique sur un message jugé antisémite

Le milliardaire et grand patron du réseau social X, Elon Musk, doit discuter ce lundi à Jérusalem avec le président israélien Isaac Herzog de la lutte en ligne contre l’antisémitisme, a indiqué la présidence.

Récemment accusé d’incitation à l’antisémitisme sur sa propre plateforme, le multimilliardaire américain va discuter en Israël… de lutte contre l’antisémitisme en ligne. Au dernier jour de la trêve entre Israël et le Hamas ce lundi 27 novembre, le patron du réseau social X Elon Musk est attendu à Jérusalem pour s’entretenir avec le président de l’État hébreu Isaac Herzog.

Prévu dans l’après-midi, cet entretien entre le patron de X et le président israélien aura visiblement pour but de sensibiliser Elon Musk à l’enjeu. La présidence israélienne indique que le chef d’État sera accompagné de « représentants de familles d’otages détenus par le Hamas » et « mettra l’accent sur le besoin d’agir pour combattre l’antisémitisme croissant en ligne ».

L’homme d’affaires qui a racheté Twitter pour en faire X a tout fait pour affaiblir, une à une, toutes les barrières de modération sur son réseau social. Ce qui a conduit à une montée en puissance de la désinformation et des messages de haine en ligne, notamment à caractère antisémite.

Une notion loin d’être étrangère à Elon Musk. Il y a quelques jours, le milliardaire avait répondu au propriétaire d’un compte qui avait écrit que les personnes juives encourageaient la « haine contre les Blancs ». « Tu as dit l’exacte vérité », avait réagi l’homme d’affaires américain. La Maison Blanche avait épinglé le puissant patron de Tesla et Space X pour sa « promotion abjecte de la haine antisémite et raciste ».

Plus tôt, ce lundi, Elon Musk a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sur les images ci-dessous, on peut d’ailleurs les voir déambuler en gilet pare-balles dans un kibboutz israélien ravagé par l’attaque du Hamas le 7 octobre.