Elon Musk détrône Bernard Arnault et redevient l’homme le plus riche du monde

Le PDG de Twitter vient de prendre la première place au classement des plus grandes fortunes du monde établi par Bloomberg, détrônant son concurrent français Bernard Arnault au passage.

Elon Musk récupère (pour le moment) son trône. Le milliardaire, patron de Tesla et SpaceX et propriétaire de Twitter, a repris mercredi sa place de personne la plus riche du monde, d’après le classement de référence des milliardaires réalisé par le groupe financier américain Bloomberg. Il est ainsi repassé devant le Français Bernard Arnault, qui lui avait chipé pour la première fois la place de numéro un en décembre 2022.

Le fantasque milliardaire d’origine sud-africaine, devenu une figure de la droite américaine, est aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée à 192 milliards de dollars (180 milliards d’euros), selon les calculs de Bloomberg, contre 187 milliards de dollars (175 milliards d’euros) pour Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, complète le podium, avec une fortune estimée à 144 milliards de dollars (135 milliards d’euros).

Rebond de Tesla en Bourse

Elon Musk profite à plein du rebond de Tesla en Bourse. Porté par des phénomènes de marché, ainsi que par une demande en forte progression – la Tesla Model Y est devenue la voiture la plus vendue dans le monde au premier trimestre 2023, une première pour un véhicule 100% électrique -, le constructeur a vu son action gonfler de près de 66% depuis le début de l’année. Une aubaine pour Elon Musk, dont la fortune est composée à 71% d’actions Tesla.

Dans le même temps, le milliardaire bénéficie des difficultés boursières de LVMH. L’action du groupe de Bernard Arnault, qui détient notamment Louis Vuitton, Hennessy ou encore Fendi, a ainsi reculé de 6% sur le dernier mois à la Bourse de Paris, souffrant des inquiétudes pesant sur le secteur du luxe. Des craintes dont la cause est à trouver dans les signes de ralentissement de la croissance économique mondiale, en particulier sur le crucial marché chinois, qui pourrait engendrer un affaiblissement de la demande.