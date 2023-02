Elon Musk appelle à la suspension de Bing ChatGPT qu’il considère comme dangereux

Elon Musk, le célèbre entrepreneur technologique, exprime son insatisfaction envers le partenariat entre Microsoft et OpenAI, l’entreprise à l’origine du chatbot ChatGPT qui a suscité beaucoup d’intérêt. Selon lui, cette relation étroite va à l’encontre de la philosophie originale du projet, qui était axée sur l’open source et dont il est l’un des cofondateurs.

Depuis quelques mois, Elon Musk, le nouveau PDG de Twitter, critique ouvertement ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI et intégré à Bing par Microsoft. Selon lui, le chatbot désormais opérationnel est dangereux, car il censure certaines idées de droite. Cependant, depuis que Microsoft a intégré ChatGPT à Bing, Elon Musk est devenu encore plus sévère dans ses critiques et considère que le projet n’est pas sécurisé. Il va jusqu’à demander son arrêt complet.

Dans un tweet sur le réseau social à l’oiseau bleu, il affirme que cette alliance signifie qu’OpenAI s’associe avec une entreprise qui cherche à maximiser les profits et qui est contrôlée par Microsoft, ce qui va à l’encontre des principes fondateurs d’OpenAI. Musk est particulièrement préoccupé par le fait que Microsoft intègre la technologie développée par OpenAI dans son moteur de recherche Bing.

L’autre aspect qui inquiète énormément le milliardaire, c’est la relation étroite qui existe entre le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et Satya Nadella, le patron de Microsoft. Pour lui, cela indique que Microsoft exerce un contrôle sur OpenAI et que l’organisation est devenue en pratique une entreprise dirigée par Microsoft.

Cette alliance récente entre Microsoft et OpenAI suscite l’inquiétude de Musk quant à la direction prise par l’organisation. Il estime que l’utilisation de la technologie développée par OpenAI à des fins commerciales est en contradiction avec les objectifs initiaux de l’organisation et pourrait compromettre les avantages potentiels de l’intelligence artificielle pour l’humanité.