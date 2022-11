Elon Musk annonce finalement des badges dorés, gris et bleus pour les comptes Twitter authentifiés

Le patron et propriétaire de Twitter Elon Musk a annoncé vendredi, le lancement prochain de badges de différentes couleurs pour distinguer les comptes authentifiés.

«Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi de la semaine prochaine» sur Twitter, a indiqué vendredi Elon Musk, patron et propriétaire du réseau social. «Une coche dorée pour les entreprises, une coche grise pour les gouvernements, bleue pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification», a-t-il poursuivi.

«C’est douloureux, mais nécessaire», a justifié l’entrepreneur. Dans un autre tweet, Elon Musk a précisé que tous les comptes individuels authentifiés auraient le même badge bleu, mais certains pourront éventuellement afficher «un petit logo secondaire indiquant qu’ils appartiennent à une organisation s’ils sont vérifiés comme tels par cette organisation.»

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.