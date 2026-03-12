Élodie Poux : son enfance à cinq dans un deux‑pièces en Essonne

Le 12 mars 2026 , la chaîne M6 consacre l’intégralité de sa soirée à Élodie Poux en diffusant deux captations enregistrées au Millésium d’Épernay : Le syndrome du papillon puis Le syndrome du Playmobil. Ces deux spectacles retracent, dans un registre comique singulier, le parcours d’une humoriste qui puise une grande part de son matériau sur scène dans son enfance et ses premières expériences professionnelles.

Le 12 mars 2026, la chaîne M6 consacre l’intégralité de sa soirée à Élodie Poux en diffusant deux captations enregistrées au Millésium d’Épernay : Le syndrome du papillon puis Le syndrome du Playmobil. Ces deux spectacles retracent, dans un registre comique singulier, le parcours d’une humoriste qui puise une grande part de son matériau sur scène dans son enfance et ses premières expériences professionnelles.

Sur les plateaux comme dans ses entretiens, Élodie Poux revient sans fard sur une jeunesse marquée par des difficultés matérielles dans l’Essonne, où elle a grandi avec ses parents et ses frères et sœurs dans un logement exigu. Son récit mêle anecdotes, autodérision et observations sociales, éléments qui ont contribué à façonner son style et sa notoriété.

Avant de se produire devant de plus grandes salles, elle a travaillé comme animatrice périscolaire et s’est forgé une pratique de la scène dans de petites salles de stand‑up. Son humour, mêlant personnages absurdes, traits de naïveté apparente et regard lucide sur les situations du quotidien, lui a permis de gagner un public large et d’être invitée dans diverses émissions télévisées, dont Mask Singer sur TF1 où elle est intervenue comme enquêtrice.

Une enfance racontée sans détour

Dans plusieurs interviews, Élodie Poux détaille les conditions de vie de sa famille. Elle dit avoir vécu « cinq dans un deux‑pièces », une situation qui a imposé des arrangements constants pour répartir l’espace disponible. Ces éléments biographiques reviennent fréquemment dans ses sketchs et ses prises de parole publiques.

Parmi les images qu’elle évoque, il y a celle du balcon qui remplaçait le réfrigérateur : « Nous, on n’avait pas de frigo, c’était le balcon », rapporte‑t‑elle. La conservation des aliments à l’extérieur, été comme hiver, figurait parmi ces solutions de fortune mises en œuvre au quotidien.

La précarité du logement entraînait aussi des subterfuges pour ne pas attirer l’attention du propriétaire. Élodie Poux explique que les enfants de la famille devaient parfois « faire semblant d’être les neveux et nièces de mes parents » afin de ne pas révéler qu’ils étaient plusieurs à occuper l’appartement.

Ces épisodes, racontés sur scène avec distance et humour, font partie des ressorts de ses spectacles. Ils alimentent des personnages et des saynètes où se mêlent souvenirs d’école, scènes de famille et micro‑événements du quotidien transformés en comédie.

Sur le plan personnel, l’humoriste a partagé sa vie avec le comédien belge Michel Frenna, avec qui elle a un enfant. Pendant le premier confinement, le couple a acquis une maison près de Lisieux, un choix présenté comme motivé par le souhait d’offrir davantage d’espace et de nature à leur fille.

Parallèlement à ses spectacles, Élodie Poux voit ses vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux et continue de remplir des salles, consolidation d’un succès qui s’est construit petit à petit depuis ses débuts dans les établissements périscolaires et les premières scènes de stand‑up.