Élodie Gossuin : un bouquet contenant un nid et trois œufs déposé par un voisin à son retour

Élodie Gossuin, ancienne Miss France et animatrice, a été empêchée de regagner la France après un séjour à Dubaï, où, selon elle, des échanges de missiles et des frappes ont provoqué la fermeture de l’espace aérien. Bloquée avec sa famille, elle raconte des heures d’angoisse durant lesquelles ils ont choisi de quitter Dubaï en bus pour rejoindre Oman avant de pouvoir rentrer en France début mars.

Le 28 février, Élodie Gossuin relate un épisode violent et anxiogène survenu la nuit : explosions, interceptions de missiles et tirs de drones ont plongé la ville dans la panique. Sur son compte Instagram, l’ancienne reine de beauté décrit la peur ressentie pour ses enfants et l’incertitude liée à la fermeture des liaisons aériennes qui les a empêchés de prendre un vol direct vers la France.

Dans ses publications, elle évoque la cause de ce blocage : un contexte d’escalade entre puissances internationales, marqué par des frappes et des ripostes ayant ciblé notamment les Émirats arabes unis, selon les éléments relayés par la presse et par l’animatrice elle-même. Face à cette situation, la famille a dû improviser un itinéraire terrestre et transfrontalier pour trouver une route de sortie.

Retour en France et geste du voisin à leur retour

Le 6 mars, Élodie Gossuin a annoncé être rentrée en France. Elle a précisé que la famille avait quitté Dubaï en bus pour tenter de rejoindre Oman, et que c’est à Muscate qu’ils ont finalement pu organiser le retour vers leur domicile. « Nous avons fait le choix de quitter Dubaï en bus pour tenter de rejoindre Oman », a-t-elle expliqué, ajoutant que cette décision urgente avait été motivée par la volonté de protéger ses enfants.

Dans un message publié le 11 mars, l’animatrice a témoigné d’un soulagement marqué et de reconnaissance après ces jours difficiles. « J’ai les cheveux gras, mais on est dans les lessives et on reprend vie. On reprend le train-train, comme on dit. Les enfants sont au collège et les grands à la fac », a-t-elle indiqué, exprimant une forme de retour à la routine quotidienne après l’épreuve.

À son retour, la famille a reçu une attention de la part de son voisin : un bouquet de fleurs printanières contenant, au centre, un petit nid en fibres avec trois œufs jaunes. Élodie Gossuin a partagé la photo du bouquet sur Instagram en écrivant « Quand un voisin nous souhaite bon retour dans notre nid », et a remercié à la fois ce voisin et les personnes qui leur ont apporté soutien pendant cette période.